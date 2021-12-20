التحالف يقصف مطار صنعاء بعد إنذار المنظمات الدولية والإنسانية بإخلائه فورا

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الاثنين، أنه "وجه ضربات جوية دقيقة ومحددة لأهداف عسكرية مشروعة في مطار صنعاء"، بعد انذاره العاملين من المنظمات الدولية والإنسانية بإخلاء المطار على الفور.

وقال التحالف حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية انه وجه "ضربات جوية دقيقة ومحدودة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء الدولي"، .

وأضاف ان العملية جاءت "استجابة للتهديد واستخدام مرافق المطار لإطلاق الهجمات العابرة للحدود".

وأكد التحالف انه قرر إسقاط "الحماية لمواقع محددة بمطار صنعاء بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وقال العميد ركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف إن "ميليشيات الحوثي تعمدت مهاجمة المدنيين والمطارات في السعودية".

#عاجل..



التحالف: نطالب العاملين من المنظمات الدولية والإنسانية إخلاء مطار صنعاء حالا. https://t.co/y4ftOhjwiA — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) December 20, 2021

وأضاف أنها "استخدمت الأعيان المدنية كغطاء لعملياتها العسكرية، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات قانونية قبل توجيه ضربات عسكرية في مطار صنعاء".

وكان التحالف طالب العاملين من المنظمات الدولية والإنسانية والمدنيين بإخلاء مطار صنعاء حالاً.

التحالف: مطار صنعاء أصبح قاعدة عسكرية لخبراء الحرس الثوري وحزب الله

وقال المالكي لقناة العربية "أبلغنا مكتب الشؤون الإنسانية في اليمن قبل ساعة من ضربات مطار صنعاء".

وكان التحالف دعم أكد أن مطار صنعاء أصبح قاعدة عسكرية لخبراء الحرس الثوري وحزب الله. وأشار إلى أن الميليشيا تستخدم مواقع ذات حصانة قانونية لتنفيذ هجمات عابرة للحدود. وأعلن أنه سيتخذ إجراءات قانونية لإسقاط الحصانة إذا لزم الأمر لحماية المدنيين.

#عاجل #التحالف: أسقطنا الحماية لمواقع محددة بمطار صنعاء بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) December 20, 2021

وأشار إلى استهداف مراكز ثقل لأهداف نوعية بقاعدة الديلمي مرتبطة بمطار صنعاء. وقال: "دمرنا مرافق لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيرة بقاعدة الديلمي، كما دمرنا منصات لإطلاق صواريخ باليستية تحت الأرض مرتبطة بمطار صنعاء".

كما أعلن في وقت سابق عن ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وأشار إلى أن الضربات جاءت استجابة فورية للتهديد وإطلاق المسيرات من مطار صنعاء، مؤكداً أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

يُذكر أن مقاطع مصورة كانت حصلت عليها "العربية"، الشهر الجاري، من التحالف، كشفت تدريبات للميليشيات الحوثية على طائرات أممية، بهدف اختبار منظومة جوية صاروخية.