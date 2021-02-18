التحالف يكثف غاراته ويدفع بقوات إلى مأرب لصد هجوم الحوثيين

دفعت قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بقوات الى منطقة مأرب وكثفت ضرباتها الجوية في محاولة لصد تقدم الحوثيين الساعين لانتزاع السيطرة على المنطقة المنتجة للغاز.

وتصاعدت حدة القتال في المنطقة المنتجة للغاز مع محاولة الحوثيين انتزاع السيطرة على مدينة مأرب، آخر معقل للحكومة في شمال اليمن.

ويهدد القتال بتشريد مئات الآلاف وتعقيد جهود الولايات المتحدة والأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل سياسي للحرب الأهلية التي تدور رحاها في البلاد منذ أكثر من ست سنوات.

وقال مصدر بالحكومة في مأرب ومصدر عسكري لرويترز إن مئات المقاتلين وصلوا من حضرموت وشبوة في الجنوب، حيث مقر الحكومة المدعومة من السعودية، ومن ضواحي محافظة صنعاء في الشمال.

وقال أحد السكان إن تعزيزات عسكرية مرت عبر مأرب يوم الخميس وإن طائرات التحالف الحربية نفذت عدة ضربات جوية.

وأضاف أن دوي القصف المتبادل في الاشتباكات سُمع من الخطوط الأمامية التي تبعد نحو 30 كيلومترا غربي المدينة.

وقال الجيش اليمني في تغريدة على تويتر يوم الخميس إن الغارات الجوية للتحالف دمرت منصة لإطلاق الصواريخ تابعة للحوثيين في المخدرة غربي مدينة مأرب وأربعة صواريخ باليستية.

وحثت الولايات المتحدة الحوثيين يوم الثلاثاء على وقف هجومهم والانضمام إلى الجهود الدولية الرامية لإنهاء الصراع، الذي يعتبر على نطاق واسع حربا بالوكالة بين السعودية وإيران.

كما حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مارتن جريفيث يوم الخميس من أن "السعي لانتزاع السيطرة على الأراضي بالقوة يهدد كل آفاق عملية السلام".

كانت جماعة الحوثي قد أزاحت الحكومة بعيدا عن السلطة في العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014 مما دفع التحالف الذي تقوده السعودية للتدخل بعد ذلك بشهور. وينفي الحوثيون ما يتردد عن أنهم دمى في يد إيران ويقولون إنهم يحاربون نظاما فاسدا.

وقالت قناة المسيرة التي يديرها الحوثيون يوم الخميس إن وزير الداخلية في الجماعة أمر بنشر قوات الأمن وموظفي الإغاثة على نطاق واسع في مأرب و"مواكبة الانتصارات العسكرية بانتصارات أمنية تتمثل في تحقيق الأمن للمواطنين".

ويعتمد نحو 80 بالمئة من سكان اليمن على المساعدات وبات الملايين منهم على شفا مجاعة.

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