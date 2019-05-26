التحالف يلغي رحلة للخطوط اليمنية متجهة للأردن

قال مصدر بالخطوط الجوية اليمنية إن دول التحالف العربي أعلنت رفضها منح الشركة تصريح الإقلاع لرحلتها 608 AFB المتوجهة من مطار عدن الى العاصمة الأردنية عمان، يوم غد الاثنين الموافق 27 مايو الجاري.

وافاد المصدر بأن امتناع دول التحالف منح طيران اليمنية تصريح الإقلاع جاء من دون إبداء السبب.

وأوضحت الخطوط اليمنية في توضيح نشرته على حسابها في “فيسبوك”، أن قيادة الشركة طلبت من التحالف تغيير رحلتها من مطار عدن الى مطار سيئون حتى لا تقع في مواقف محرجه مع المسافرين. ورغم ذلك تم رفضها.

واكد المصدر أن الخطوط الجوية اليمنية ستضطر للتشغيل من مطار سيئون يوم الثلاثاء على متن طائرتها AFA الموجودة في مطار سيئون الى العاصمة الأردنية عمان فارغة من الركاب ولا يوجد على متنها أي راكب للمجيء بالمسافرين من عمان الى سيئون وهذا يكلفها الكثير من الخسائر والايفاء بوعودها تجاه ركابها.

واستغرب المصدر من الغاء الرحلة رغم علم التحالف بوجود حالات إنسانية ومرضية ومغتربين وطلاب من أمريكا وأوروبا للسفر بشكل عاجل.

وقال المصدر أن مكتب وزير النقل بالرياض يجري المحاولات في معرفة سبب الغاء الرحلة ولكن لم يجد اي تجاوب حتى اللحظة.

