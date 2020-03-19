"التحالف" ينسحب من "القائم" العراقية.. وبريطانيا تستعد لسحب قوات بسبب كورونا

انسحبت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الخميس، من قاعدة القائم في محافظة الأنبار غربي العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق في بيان صحفي "عن تسلم قوات الأمن العراقية القاعدة العسكرية بعد قوات انسحاب التحالف الدولي منها".

وقالت الخلية إن "القوات الأمنية العراقية تسلمت قاعدة القائم العسكرية في محافظة الأنبار، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها مع تجهيزاتها العسكرية كافة".

كما أعلنت المملكة المتحدة الخميس عزمها سحب جزء من قواتها المشاركة في مهمة التدريب التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة الاسلامية”(داعش) في العراق.

ووفقا لبيان نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية فإن السحب يأتي في ظل تعليق مهمة التدريب في العراق لمدة 60 يوما كإجراء احترازي في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن بريطانيا ستحتفظ بأفراد عسكريين رئيسيين في أنحاء البلاد لضمان تقديم دعم مناسب للحكومة العراقية والتحالف الدولي وحماية المصالح البريطانية.

ولفت إلى أن القوات العائدة ستظل على أهبة الاستعداد لاحتمال إعادة نشرها حول العالم