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التحالف ينفي استهداف مدنيين في غارته الاخيرة في شرق سوريا

التحالف ينفي استهداف مدنيين في غارته الاخيرة في شرق سوريا
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