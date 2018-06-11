التحالف ينفي سقوط مدنيين بضربة جوية له شرق سوريا

ارشيف

قال التلفزيون الرسمي السوري يوم الاثنين إن ضربة جوية شنتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة قتلت 18 لاجئا عراقيا في مدرسة بشرق سوريا لكن التحالف نفى صحة هذا التقرير.

وقال التلفزيون السوري إن الضربة وقعت في قرية خويبيرة بالريف الجنوبي لمحافظة الحسكة الواقعة في المنطقة بين نهر الفرات والحدود العراقية، وهي منطقة يقدم فيها التحالف بقيادة الولايات المتحدة دعما لمقاتلين محليين يحاربون تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.

وقال الكولونيل شون رايان وهو متحدث باسم التحالف إن تقرير التلفزيون السوري مفبرك مضيفا "لم نرصد إصابة أو مقتل أي مدنيين جراء ضربات للتحالف في الحسكة اليوم".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المقاتلين المدعومين من الولايات المتحدة سيطروا على القرية خلال المواجهات لكن لا يعرف ما إذا كانت إحدى الغارات قد أسفرت عن سقوط مدنيين.

والأسبوع الماضي، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا يقول إن هناك أدلة على أن التحالف بقيادة الولايات المتحدة انتهك القانون الدولي في بعض ضرباته في الرقة العام الماضي بتعريض حياة المدنيين للخطر.

ورفض التحالف هذا التقرير وقال إنه يطبق "معايير صارمة لعمليات الاستهداف ويقوم بجهود غير عادية لحماية غير المقاتلين".

واشتد القتال شرقي نهر الفرات خلال الأسابيع القليلة الماضية منذ استئناف قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف يضم جماعات كردية وعربية، حملتها على تنظيم الدولة الإسلامية.

وبدعم من التحالف سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على مناطق كبيرة في شمال وشرق سوريا من تنظيم الدولة الإسلامية العام الماضي بما في ذلك الرقة معقل التنظيم.

لكن مع بقاء بعض المناطق الصحراوية شرقي نهر الفرات في أيدي تنظيم الدولة الإسلامية، أوقفت قوات سوريا الديمقراطية حملتها في فبراير شباط عندما هاجمت تركيا منطقة عفرين في شمال غرب سوريا التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية وهي أهم مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية.

كما احتدم القتال غربي الفرات في الأسابيع الأخيرة في المناطق الصحراوية التي استعادتها القوات الحكومية من تنظيم الدولة الإسلامية العام الماضي بعدما شن التنظيم المتشدد سلسلة من الهجمات.

وقال المرصد السوري الأسبوع الماضي إن المتشددين هاجموا البوكمال آخر مدينة كبيرة كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية العام الماضي قبل أن تستعيدها القوات الموالية للحكومة.

ويوم الأحد، نشرت وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة لقطات فيديو على الانترنت تظهر عملية هجومية يقوم بها الجيش السوري في منطقة صحراوية جنوب شرقي دمشق على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية هناك.