التحالف ينفي علمه بوجود سجناء في الموقع المستهدف في ذمار باليمن

قدّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن أكثر من 100 شخص قتلوا في الغارة

أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن الإثنين، أنّه لم يكن على علم بوجود سجناء في موقع تابع للمتمردين الحوثيين استهدف الأحد بغارة أدّت إلى مقتل نحو 100 شخص بحسب الصليب الأحمر.

وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في مؤتمر صحافي في الرياض: “الميليشيات الحوثية تتحمل المسؤولية الكاملة لاتخاذ هذا الموقع كموقع إخفاء قسري للمواطنين اليمنيين”.

وأوضح: “ذكرت بعض التقارير، من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنها قامت بزيارة الموقع في العديد من المناسبات. لم يتم إبلاغ قيادة القوات المشتركة (للتحالف) حسب الآلية المعتمدة مع المنظمات العاملة في الداخل اليمني عن الموقع”.

وكان التحالف أعلن الأحد أنّه استهدف “موقعا عسكريا” تابعا للمتمردين اليمنيين في ذمار جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وقدّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن أكثر من 100 شخص قتلوا في الغارة، مؤكّدة أن الموقع الذي تم استهدافه عبارة “عن مبنى تابع لكلية كان فارغا، ويتم استخدامه منذ فترة كمركز احتجاز”.

لكن المالكي شدّد على أن التحالف لم يكن يعلم بوجود المحتجزين، مشدّدا على أنّ الموقع المستهدف “هدف عسكري مشروع، يقوم المتمردون فيه بتصنيع وتخزين طائرات من دون طيار وأسلحة دفاع جوي”.

