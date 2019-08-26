التحالف ينفي مزاعم الحوثيين اصابتهم هدفا مهما في السعودية

نفى التحالف العربي لدعم الشرعيةفي اليمن الذي تقوده السعودية مزاعم الحوثيين عن ضرب "هدف عسكري" في الرياض.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، إن "قوات التحالف تمكنت، مساء أمس الأحد وصباح اليوم الاثنين، من اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين بالمجال الجوي اليمني، أطلقتهما جماعة "أنصار الله (الحوثيون) من صنعاء باتجاه المملكة".

وأضاف المالكي أن "جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل"، مشيرا إلى أن "التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين".

وأكد المالكي "أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها، وحالة السخط الشعبي تجاهها"، مشددا على "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده".

وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع قال إن "الطيران المسير نفذ هجوما واسعا بعدد من طائرات صماد 3 على هدف عسكري هام في الرياض، مؤكدا أن الإصابة مباشرة".