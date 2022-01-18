التحالف يواصل ضرباته المكثفة لمعاقل الحوثيين بصنعاء

واصل التحالف بقيادة السعودية في اليمن الثلاثاء، ضرباته الجوية المكثفة لمعاقل ومعسكرات الحوثيين في صنعاء، وذلك في سياق عمليات جوية قال انه ينفذها على مدار ٢٤ ساعة فوق العاصمة اليمنية.

وكان التحالف أعلن الاثنين، بدء ضربات جوية في صنعاء، وذلك غداة اسقاطه ثماني مسيرات أطلقت باتجاه السعودية، وعقب الهجوم على منشآت مدنية في الإمارات.

وأشار التحالف في بيان إلى أن الضربات التي شنها الاثنين، استهدفت قيادات حوثية شمال العاصمة صنعاء، وأن طائرات "إف 15" الهجومية دمرت منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية.

وناشد التحالف أهالي صنعاء غداة بدء الضربات الابتعاد عن معسكرات وتجمعات الميليشيات الحوثية حرصاً على سلامتهم.

واكد المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي أن "تعمد الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية، في كل من السعودية والإمارات، يمثل جرائم حرب وتهديداً للأمن الإقليمي والدولي".

وأوضح المالكي أن "الهجوم العدائي الآثم على الإمارات عمل عدائي جبان، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما شدد على اتخاذ التحالف "الإجراءات العملياتية اللازمة والضرورية لردع هذه السلوكيات العدائية للميليشيات الحوثية".

معارك مأرب

الى ذلك، أعلن التحالف الثلاثاء، أنه نفذ 17 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة أدت لتدمير 9 آليات للميليشيات ومقتل 80 عنصراً.

قال الجيش اليمني في وقت لاحق إن "ضربات ألوية اليمن السعيد استهدفت تجمعات الحوثيين غرب وجنوب مأرب على امتداد مسرح العمليات، وألحقت بالحوثيين خسائر كبيرة".

وتشهد جبهة حريب جنوب محافظة مأرب، اشتباكات متقطعة وتبادل قصف مدفعي بين قوات العمالقة من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، حيث تطبق قوات ألوية العمالقة حصاراً على فلول ميليشيات الحوثي في بعض مناطق حريب.

فيما تشهد جبهة نعمان شرق محافظة البيضاء، اشتباكات وقطع التعزيزات التي تأتي من البيضاء اتجاه جبهة حريب جنوب محافظة مأرب.

وفي سياق متصل شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات على تعزيزات ومركز تجمع للمليشيات في مديرية الملاجم والسوادية وناطع في محافظة البيضاء التي تتخذها مليشيات الحوثي مراكز للإمداد وفيها ميسان لإطلاق الصواريخ.