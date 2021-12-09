التحالف يواصل قصف أهداف عسكرية حوثية في صنعاء

واصل التحالف العربي في اليمن، قصف أهداف عسكرية في صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.

وقال التحالف: “بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء”.

وأضاف: “العملية تأتي استجابة للتهديد والسلوك العدائي لمحاولات استهداف المدنيين”.

ودعا البيان “المدنيين إلى عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة”.

وخلال الأيام الماضية، كثف التحالف من ضرباته الجوية ضد مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014