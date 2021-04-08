التحالف يُدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب السعودية

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الخميس، أنه اعترض ودمر طائرة دون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون صوب المملكة.

وقال التحالف إن "محاولات الميليشيات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تم صدها وإحباطها"، واصفاً إياها بأنها بمثابة "جرائم حرب".

وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

الاعتراض جاء بعد ساعات من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط، بحسب ما أفاد التحالف مساء الأربعاء.

كان التحالف قد أعلن الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط أيضا.

وكثف الحوثيون المدعومون من إيران، خلال الأيام الماضية، محاولاتهم استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة في محاولات أثارت إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.