التحضير في جدة لقمة التعاون الإسلامي بحضور قطر

تحضن مدينة جدة السعودية، الاجتماعات التحضيرية لقمة منظمة التعاون الإسلامي العادية الرابعة عشرة، التي تحمل شعار"يدا بيد نحو المستقبل"، مع حضور قطري لافت في السعودية منذ الأزمة الخليجية، بعد إرسال الملك سلمان بن عبد العزيز دعوة لأميرها بحضور القمتين بمكة العربية والخليجية.

ووفق بيان صادر في وقت متأخر من مساء الاثنين، "التأم اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة العادية للقمة الإسلامية الإثنين بحضور وفود الدول الأعضاء بالمنظمة ومندوبيها"، دون تفاصيل عن المشاركين.

وسبق أن ذكرت وكالات إخبارية قطرية، أن الطائرة "A319 التابعة للطيران الأميري هبطت في مطار جدة السعودي، لأول مرة منذ الأزمة الخليجية، وعلى متنها دبلوماسيون قطريون، وذلك قبل المحادثات بشأن القمة الخليجية المقبلة".

وناقش الاجتماع التحضيري "بنود مشروع البيان الختامي، على أن يتم رفعه إلى اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة الإسلامية".

و"جرى انتخاب هيئة المكتب، واعتماد مشروعي برنامج العمل وجدول الأعمال للاجتماع الوزاري التحضيري ووثائق الاجتماع"، وفق البيان ذاته، دون توضيح تفاصيل أكثر.

ووفق المصدر ذاته "تنطلق الأربعاء، أعمال الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية في مدينة جدة، الذي يسبق الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية التي سيحضرها قادة الدول الأعضاء في المنظمة في مدينة مكة المكرّمة".

وتتناول اجتماعات القمة "أهم الملفات في العالم الإسلامي، التي تأتي أبرزها القضية الفلسطينية، والأزمات والتطورات الجارية في المناطق العربية والإفريقية والآسيوية".

وتعتزم واشنطن، بعد شهر رمضان الجاري، إطلاق خطة للسلام (صفقة القرن)، يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين.

وفي 19 أيار/ مايو الجاري، أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان أن قمة مكة المكرمة، التي تلتئم 31 أيار/ مايو الجاري، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ستعمل على "بلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي".