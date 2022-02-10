التحقيق مع راشد الغنوشي بتهمة الخيانة والتجسس

أعلن رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن السياسين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن الحرس الوطني أبلغ الهيئة بفتح تحقيق ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بتهمة "الخيانة والتجسس" فيما تحدثت مصادر حقوقية عن محاولات سياسية لاخفاء ادلة بشان القضية المذكورة.

الغنوشي متهم بالتجسس

وقال الردادي في كلمة له خلال وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء إن "الشكاية التي تقدمت بها هيئة الدفاع للمحكمة العسكرية ضد الغنوشي تتعلق بالخيانة والتجسس" وتحدث الردادي عن "اخطبوط قضائي متورط في التغطية على الإرهابيين"

وأضاف الرداوي أنه "سيتم سماع الغنوشي كمشتكى به بخصوص الأموال التي كانت تدفع له من الديوان الأميري بقطر والتي ثبتت بالكشوفات الموجودة والتي عملت هيئة الدفاع على التثبت من صحتها".

تعطيل وعرقلة متعمدة في التحقيق بقتل بلعيد

وفي وقت سابق قالت المحامية التونسية نجاة اليعقوبي، إن معطيات جديدة بملف اغتيال السياسي الراحل شكري بلعيد سيتم الكشف عنها خلال الندوة الصحفية المقبلة لهيئة الدفاع. وأكدت اليعقوبي، وهي عضو هيئة الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن عملية البحث عن الحقيقة في قضية اغتيال بلعيد "واجهت العديد من العراقيل والتعطيلات".

وأضافت: ''رغم يقيننا بأن مثل هذه الملفات تتطلب الكثير من الوقت للكشف عن الحقيقة، لكن المشكل في هذا الملف يكمن في وجود تواطؤ من أطراف سياسية لإخفاء الأدلة وعدم تضمين جميع المؤيدات في ملف القضية".

واعتبرت المحامية أن الاختلالات المسجلة وقعت منذ بداية القضية، معتبرة أن هناك تآمرا على الملف عند خلط القضائي بالسياسي.

وطالبت المحامية خلال كلمتها في الندوة بتوفير عدد من الأعوان لوزارة العدل للقيام بالأبحاث اللازمة في ملفات الاغتيال بعيدا عن وزارة الداخلية.

تورط الغنوشي في اغتيال بلعيد

وقد كشفت هيئة الدفاع في قضية شكري بلعيد ومحمد البراهمي، عن وجود معطيات "تثبت تورط الغنوشي في قضايا تتعلق بغسل الأموال، فضلا عن تهمة التخابر مع جهات أجنبية والتجسس على السياسيين وعلى المسؤولين في الدولة".