التحقيق مع زوجة البشير في قضايا فساد

منذ سقوط نظام البشير، اختفت زوجته وداد عن الأنظار لفترة، ما أثار تساؤلات عديدة حل مصيرها ومكان وجودها، إلى أن كشفت تقارير لاحقا أنها رهن الإقامة الجبرية.

أفاد ناشطون وعدة مصادر الخميس، باستدعاء وداد بابكر زوجة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، للتحقيق معها في قضايا فساد.

وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير محمد الأمين عبد العزيز لموقع الحرة إن استدعاء وداد متعلق بعدة قضايا من بينها أراض سكنية تمتكلها في منطقة كافوري الفارهة بضاحية الخرطوم بحري، وحسابات مصرفية وشركات خيرية.

وقال عبد العزيز إن وداد تخضع حاليا للتحقيق في نيابة "الثراء الحرام" بالخرطوم، ولم تستبعد بعض الأوساط نقلها إلى قسم النساء بسجن كوبر إلى حين الانتهاء من التحقيقات.

وقالت القيادية بتجمع المهنيين حاجة فضل كرنديس إن التحقيق مع وداد جاء متأخرا وأضافت لموقع الحرة "سجل وداد حافل بالفساد، فلماذا التحقيق الآن. أعتقد أن هناك مهادنة تتم من جهة ما".

وحذرت كرنديس من أن التأخر في اعتقال قيادات النظام السابق "يمنحهم فرصة لنقل ملكية ممتلكاتهم إلى جهات أخرى، كما حدث مع عوض الجاز (وزير الطاقة السابق) وأحمد هارون (الوالي السابق لشمال كردفان).

ومن الشركات التي تملكها وداد بابكر وترأس مجلس إدارتها "مجموعة سند الخيرية"، إضافة إلى وحدات سكنية فاخرة.

ومنذ سقوط نظام البشير، اختفت وداد عن الأنظار لفترة، ما أثار تساؤلات عديدة حل مصيرها ومكان وجودها، إلى أن كشفت تقارير لاحقا أنها رهن الإقامة الجبرية.

ومنذ الإطاحة به في أبريل الماضي، يخضع البشير أيضا إلى محاكمات بقضايا فساد ضخمة، ويتوقع صدور حكم بحقه يوم السبت القادم.(الحرة)

