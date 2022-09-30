التحقيق مع شرطي اردني بتهمة الاعتداء الجنسي على سيدة

تحقق الاجهزة الامنية الاردنية في شكوى تقدمت بها سيدة اجنبية اتهمت احد افراد الشرطة بالاعتداء الجنسي عليها ، واكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام الاردني ان القضية قيد التحقيق

وقال الناطق انه تم فتح تحقيق منذ اللحظات الاولى كما تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والقضائية بحق المتهمين لدى محكمة الشرطة .

واشار الى ان "وقبل ايام تقدمت سيدة من جنسية اجنبية بشكوى حول تعرضها لاعتداء جنسي من قبل احد مرتبات الامن العام في العاصمة، إذ بوشر منذ لحظة الشكوى التحقيق وضبط الاطراف وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والقضائية بحقهم بعد ان تم احالة القضية لمحكمة الشرطة .