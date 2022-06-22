التحقيق مع مسؤولة فرنسية كبيرة بتهمة الاغتصاب

فتحت نيابة العاصمة الفرنسية باريس تحقيقا في شكويي اغتصاب ضد ، سكرتيرة الدولة لشؤون التنمية، كريسولا زاخاروبولو، بحسب ما ذكرته صحيفة "ماريان" الاسبوعية.

واوضحت الصحيفة ان الشكويين تتعلقان بوقائع جرت في إطار عمل زاخاروبولو كطبيبة نسائية.

وقدمت الشكوى الأولى في 25 مايو، وفُتح التحقيق بعد ذلك بيومين، والشكوى الثانية في 16 يونيو، بحسب النيابة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الملف أن الوقائع المنسوبة في الشكوى الثانية وقعت ضمن "إطار طبي" في عام 2016 وتتعلق بامرأة بالغة.

ووزاخاروبولو الفرنسية من أصول يونانية تشغل منصب سكرتيرة دولة مكلفة شؤون التنمية والفرانكوفونية والشراكات الدولية.

وعينت المراة البالغة (46 عاما)، وهي نائبة اوروبية منذ 2019، سكرتيرة دولة الشهر الماضي، وهي عضوة في حزب الرئيس إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" الذي تغير اسمه مؤخرا ليصبح "النهضة".

والعام الماضي، كلفتها الحكومة بإعداد تقرير حول الانتباذ البطاني الرحمي، وهو موضوع كرست نفسها له لسنوات، وقدمت تقريرها في يناير إلى الإليزيه.

وسبق ان وجهت اتهامات بالعنف الجنسي إلى العديد من الوزراء الفرنسيين، مثل وزير الداخلية جيرالد دارمانين الذي استهدفته شكوى بالاغتصاب، أسقطت في البداية ثم أعيد فتح الملف لتقرر النيابة إغلاق الملف وعدم القيام بملاحقة قضائية في مطلع عام 2022، ومؤخرا، اتُهم وزير التضامن داميان آباد بالاغتصاب.

وأشارت النيابة في باريس إلى أنها لن تفتح تحقيقا أوليا بهذا الشأن.

ويأتي الإعلان عن التحقيق بشأن زاخاروبولو في الوقت الذي يواجه فيه ماكرون مأزقا منذ الأحد، بعد أن مني معسكره بخسارة الأغلبية المطلقة في البرلمان بعد الانتخابات التشريعية.