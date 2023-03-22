التحقيق مع معلم اردني هاجم طالب بـ الحزام

امر وزير التربية والتعليم الاردني الدكتور عزمي محافظة بالتحقيق في صحة فيديو لاستاذ اقدم على ضرب احد الطلاب بـ حزام جلدي "القشاط" في الصف المدرسي

وقال موقع التاج الاخباري الاردني ان الوزير محافظة امر بتشكيل لجنة للتحقيق في الفيديو المتداول واكد على رفض الوزارة والمؤسسة التعليمية "لأي شكل من الممارسات غير التربوية داخل المدارس سواء على الطلبة أو المعلمين"

واشار الوزير عزمي محافظة الى ان هذا السوك وتلك الممارسات غريبة على المعلم الأردني لما يمتع به خلق وأساليب تربوية في التعامل مع أبنائه الطلبة

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الى جانب موقع التاج فيديو لاستاذ لغة عربية في احدى مدارس قرى مدينة اربد في الشمال الاردني فيديو اظهر الملعم يضرب طالب "بالقشاط، الحزام"، واشارت المصادر الى ان المعلم اعتاد على ممارسة عملية الضرب لحق الطلاب بصورة قاسية وليست تهذيبية، تخالف القانون الذي يمنع الضرب داخل المدارس