مقدمة محتوى اباحي تستخدم سيارات واجهزة الجيش العراقي

في اطار محافحة السلطات العراقية للفعل الفاضح على وسائل التواصل الاجتماعي والذي انتشر في البلاد كالنار في الهشيم ، وصل الدور الى استدعاء المدعوة “رقية رحيم”، المعروفة باسم: “عباس الركابي”، وذلك للتحقيق بخصوص جريمة "الفعل الفاضح"

المشتكي على المدعوة رقية رحيم كان “الحق العام” حيث تظهر في احيانا على شكل أنثى وأحياناً على أنها ذكر، وفي سابقة أُخرى استخدمت عجلات حكومية مظللة وقامت بالنداء من اللاسلكي في الشارع العام الامر الذي احرج الجيش العراقي

وتعتبر "رقية" ناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة تطبيق "التيك توك" ولديها متابعون من داخل وخارج العراق، لكنها غير معروفة اذا كانت ذكر ام انثى ودائما تقدم نفسها في الصورتين حيث ظهرت بداية على هيئة الفتاة "رقية"، وبعدها تحولت إلى "عباس"، وأخيراً ظهرت بملابس نسائية وأبرزت ملامحها الأنثوية، وسمت نفسها "راما".

ومؤخرا تعرت رقية وظهر جسدها من الأعلى وذلك في بث مباشر مما أثار استياءً لدى رواد منصات ومواقع التواصل الاجتماعي في العراق