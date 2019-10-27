التربية تنفي استئناف دوام المدارس في لبنان

نفت وزارة التربية اللبنانية، السبت، بيان تداولته وسائل الإعلام في وقت سابق، جاء فيه أنها قررت استئناف الدراسة في المؤسسات الحكومية والخاصة الأسبوع المقبل.

وقال وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، في بيان إن "البيان الذي نُشر كلام مختلق وعارٍ عن الصحة".

وأكد الوزير أنه حين يقرر إعادة فتح المؤسسات التربوية سيعلن ذلك من خلال مؤتمر صحفي "منعاً للتشويش وتداول الأخبار المغلوطة".

وكان بيان نشرته معظم وسائل الإعلام اللبنانية، انتحل صفة وزارة التربية والتعليم العالي، ورد فيه أن الوزارة قررت استئناف التدريس اعتبارًا من الإثنين المقبل.

ومنذ 18 تشرين أول/ أكتوبر الجاري، وأبواب المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، مغلقة في لبنان، إثر الاحتجاجات التي تشهدها البلاد للمطالبة برحيل رموز النظام ومحاسبة الفاسدين، واستعادة الأموال المنهوبة.