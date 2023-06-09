التسول والكنز الضائع: قصة غوايش ومفاجأة مليون جنيه في حوشها (فيديو)

قادت المصادفة، سكان إحدى مناطق محافظة قنا في مصر، للعثور على كنز مخبأ داخل حوش صغير لسيدة مسنة كانت تمارس التسول في الطرقات، وتوفيت قبل نحو 10 أيام.

المفارقة أن سكان أهل الحي في مركز الوقف شمالي محافظة قنا، كانوا قد تكفلوا بمصاريف دفن "خ.ع" وشهرتها غوايش، قبل اكتشاف ثروتها الهائلة التي تقدر بمليون جنيه، غالبيتها من الفكة، المخبأة داخل أجولة.

وتم تناقل مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يُظهر اكتشاف مبلغ مالي يقدر بمليون جنيه "فكة" داخل الحوش الذي كانت تعيش فيه "خيرية .ع.ع"

وكانت غوايش تجوب شوارع مركز الوقف بانتظام وتجلس أمام المحال التجارية لتتسول، وتمكّنت من جمع ثروة كبيرة من المال من خلال ذلك

وبعد وفات المرأة المتسولة، تبين أن الحوش الذي كانت تعيش فيه تم منحها بشكل مجاني من قِبل بعض سكان المنطقة، لتعيش فيه بدون مقابل مادي، وذلك نظرًا لظروفها الاقتصادية الصعبة وعدم تواجدها في حالة زواج حتى وفاتها.

وبناءً على ما تم تداوله بين سكان المركز، تم العثور على ما يُقدر بحوالي مليون جنيه، والغالبية العظمى منها من فئة الفكة، داخل أجولة صغيرة في الحوش الذي كانت تعيش فيه.

وقام أصحاب الحوش (وقف الأرض) بتوزيع ميراثها على أشقائها الخمسة، الذين يتألفون من أربع سيدات ورجل واحد، تحت إشراف لجنة تضم أعضاء من سكان المركز.

