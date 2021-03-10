التشيك تفتح ممثلية دبلوماسية في القدس المحتلة الخميس

يفتتح رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش، الخميس، ممثلية دبلوماسية لبلاده في القدس المحتلة، حسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، مساء الأربعاء، إن رئيسي الوزراء التشيكي والمجري فيكتور أوربان سيزوران إسرائيل الخميس.

ومن المقرر أن يلتقي بابيش وأوربان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقدس، حسب المصدر ذاته.

وسيبحث اللقاء التعاون بين التشيك والمجر من جهة وإسرائيل “في مجال البحث والتطوير وإنتاج لقاحات لفيروس كورونا”.

كما سيفتتح بابيش بمشاركة وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي الممثلية التشيكية في شارع واشنطن في القدس، والتي ستكون مكتبا دبلوماسيا يمثل فرعا للسفارة التشيكية في تل أبيب، وفق الصحيفة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية، سفير جمهورية التشيك، على خلفية إعلان فتح مكتب لسفارة بلاده في القدس.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحافي آنذاك، إن الاستدعاء جاء “للاستيضاح حول إعلان وزارة الخارجية التشيكية عن افتتاح مكتب تابع لسفارتهم في تل أبيب في مدينة القدس المحتلة”.

وحتى الآن، لم تنقل سوى الولايات المتحدة الأمريكية وغواتيمالا سفارتيهما إلى القدس.

ويرفض المجتمع الدولي الاعتراف بالقدس بشقيها الشرقي والغربي، عاصمة موحدة لإسرائيل؛ حيث يعتبر أن المدينة المقدسة “مُتنازع عليها”، ويجب أن تكون القدس الشرقية، عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة. (الأناضول)