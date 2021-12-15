التطريز الفلسطيني على لائحة اليونسكو للتراث غير المادي

اعتمدت اللجنة الحكومية الدولية لحماية التراث الثقافي غير المادي في "اليونسكو"، الطلب الفلسطيني في إدراج "فن التطريز في فلسطين: الممارسات، والمهارات، والمعارف، والطقوس" في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، وذلك خلال اجتماعها السادس عشر المنعقد حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس.

محاولة اسرائيلية لسرقة التراث

وحاولت اسرائيل سرقة التراث الفلسطيني من خلال ارتداء ملكات جمال العالم المشاركات في المسابقة التي استضافتها دولة الاحتلال للثوب الفلسطيني وهو ما تعمل اسرائيل للايهام للعالم بان لها تاريخ وتراث

ويمثل التطريز عنصرًا بارزًا في الحياة الثقافية الفلسطينية ولكل منطقة في الأراضي الفلسطينية أسلوب التطريز الخاص بها سواء من حيث لون القماش أو خيوط التطريز أو طبيعة النقوش والرسومات المطرزة.

وعادة ما ترتدي الفلسطينيات الثوب الفلسطيني المطرز للتباهي به في الأعراس وغيرها من المناسبات.

ترحيب فلسطيني

وأعلن وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف، أن ذلك جاء "خلال اجتماع عقد اليوم في مقر منظمة اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس، وشمل التصويت النهائي لتسجيل عدة ملفات تخص عددا من دول العالم". وقال: "تسجيل التطريز على القائمة التمثيلية للتراث العالمي انتصار للرواية الفلسطينية القائمة على حق شعبنا في أرضه، وجزء من مهمة أكبر يجب الاستمرار فيها لصون وحماية التراث الفلسطيني والدفاع عنه وتمريره للأجيال".

وأضاف: "وزارة الثقافة عملت منذ أكثر من عامين على تسجيل التطريز ضمن القائمة التمثيلية من خلال تجهيز الملفات والمرفقات المطلوبة، تدلل على أن التطريز تراث فلسطيني خالص يمارسه الشعب الفلسطيني منذ آلاف السنين".

وقال أبو سيف: "لقد سجلت فلسطين في هذا اليوم، موقفًا تاريخيًّا في صفحات كفاحنا ونضالنا في مواجهة سياسة سرقة تراثنا وتاريخنا وهويتنا، العصية على المحو والتزوير والسطو، حيث دأب هذا الاحتلال على استباحة كل ما هو مقدّس على أرضنا وتحت ترابها".

وزير الخارجية الفلسطيني يرحب

كما رحب وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي بإدراج فن التطريز كأحد العناصر الوطنية الفلسطينية على لائحة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

وأكد الوزير د. المالكي على أن اللجنة الحكومية الدولية لحماية التراث الثقافي غير المادي في "اليونسكو"، قد اعتمدت اليوم الطلب الفلسطيني في إدراج "فن التطريز في فلسطين: الممارسات، والمهارات، والمعارف، والطقوس" في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية وذلك خلال اجتماعها السادس عشر المنعقد حاليا في باريس، فرنسا.

وقال الوزير د. المالكي ان تسجيل التطريز الفلسطيني على لائحة التراث غير المادي لليونسكو هو تأكيد على تأصل الشعب الفلسطيني في ارضه فلسطين، واستمراره بالحياة عليها دون انقطاع منذ عشرات الاف السنين، وهو رمز من رموز الهوية الوطنية الفلسطينية، وارتباطها مع الأرض والتاريخ والطبيعة، تماما كما تعكسه نقوش التطريز الفلسطيني التي تحمل عبق التاريخ والحضارة، وهو ما تحاول إسرائيل سرقته، وأضاف ان الدبلوماسية الفلسطينية ستعمل دوما من اجل الحفاظ على كافة حقوق الشعب الفلسطيني، السياسية والثقافية والاقتصادية.