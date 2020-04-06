التطعيم ضد فيروس كورونا.. بيل غيتس يدعو إلى حل عالمي

قال بيل غيتس المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت إن الحياة لا يمكن أن تعود إلى وضعها الطبيعي بالكامل إلا عندما يتوفر لقاح لمكافحة فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

ومن غير المتوقع أن يتوفر لقاح ضد الفيروس قبل العام المقبل.

وقال غيتس في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الإذاعية الأمريكية الأحد، إن هناك حاجة إلى العمل بسرعة على تطوير لقاح جديد لإنتاج “مليارات الجرعات” في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن الدول المتقدمة، مثل الولايات المتحدة، ستكون قادرة على مكافحة الفيروس عاجلاً أم آجلاً، لكن الفيروس يجب هزيمته عالمياً.

وتابع غيتس: “الأمور لن تعود إلى طبيعتها حقا حتى يكون لدينا لقاح يصل، في الأساس، إلى جميع أنحاء العالم”.

يشار إلى أن غيتس دعا الحكومة الأمريكية يوم الخميس إلى البدء في بناء المصانع لأحدث اللقاحات المتطورة الواعدة لمكافحة الفيروس. (د ب أ)