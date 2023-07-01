"التعاون الإسلامي" تجتمع في السعودية لبحث حادثة إحراق القرآن الكريم

تتركز اهتمامات الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، المقرر عقده غدًا الأحد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حول حادثة إحراق القرآن الكريم في ستوكهولم، العاصمة السويدية، في أول أيام عيد الأضحى.

وأجرى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، محادثات هاتفية اليوم السبت مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان لمناقشة تحضيرات الاجتماع وتعزيز التعاون الإسلامي.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن الاجتماع سيتناول أيضًا قضايا مكافحة معاداة الإسلام وتعزيز التعاون في القضايا الإقليمية.

وأثارت حادثة إحراق نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، استنكارًا واسعًا في العالم العربي والإسلامي.

يذكر أن السلطات السويدية منحت تصريحًا لهذا الاحتجاج، وذلك بعد أسبوعين من رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.

الحادثة أثارت توترًا وجدلاً حول حرية التعبير وحرية الدين، مما أدى إلى تحفظات وانتقادات قوية من المجتمع العربي والإسلامي.

