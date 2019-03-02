التعاون الإسلامي: وقفية لدعم الأونروا

العثيمين: وقفية لدعم الأونروا بعد وقف التمويل الأميركي

قال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، إن وزراء خارجية الدول الأعضاء اتفقوا على إنشاء وقفية لزيادة الدعم المالي لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بعد وقف التمويل الأميركي.

وشدد العثيمين في تصريحات لسكاي نيوز عربية، السبت، على أن "القضية الفلسطينية تتصدر أبرز قراراتنا وبسببها تم إنشاء المنظمة".

كما أشار إلى أن وزراء الخارجية ناقشوا في قمة أبوظبي خطة مكافحة الإرهاب وسبل محاربته عسكريا وثقافيا.

وقال: "تم إقرار لائحة منظمات مدنية لنتعامل معها في الدول الإسلامية، وميثاقنا يدعو الدول لعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى".

وأعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أنه "تم تخصيص يوم للتسامح من جانب المنظمة، وهو 11 مارس من كل عام".

كما شدد على أن "الثقافة والفولكلور لا يختلفان مع رسالة الإسلام"، قائلا: "يهمنا ألا نكون محصورين في مجال ضيق، بل نريد أن نلمس اهتمامات المواطن المسلم أينما كان".

وكانت العاصمة الإماراتية أبوظبي قد شهدت أعمال المؤتمر السادس والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، يومي الجمعة والسبت.