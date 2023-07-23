"التعاون الاسلامي" تعلق صفة مبعوث السويد لديها بعد تكرار سماحها بتدنيس المصحف

علقت منظمة التعاون الاسلامي الاحد، صفة المبعوث الخاص للسويد لدىها عقب سماحها بتدنيس المصحف على اراضيها، فيما تستعد المنظمة لعقد اجتماع طارئ يبحث اتخاذ اجراءات جماعية ضد هذا البلد.

وقالت الامانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي التي تضم 57 دولة في بيان الاحد، انها ابلغت حكومة السويد قرار تعليق صفة مبعوثها الخاص لدى المنظمة بعد سماحها بتنظيم احتجاجات دُنست فيها نسخ من المصحف.

واوضح بيان المنظمة التي تتخذ مقرها في جدة بالسعودية ان الخطوة تاتي اتساقا مع توصيات اللجنة التنفيذية للمنظمة في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد في الثاني من تموز/يوليو الجاري.

وعقد الاجتماع حينها على خلفية اقدام اللاجئ العراقي الكردي سلوان موميكا على حرق نسخة من المصحف امام اكبر مساحد ستوكهولم في اول ايام عيد الاضحى 28 حزيران/يونيو، تحت حراسة الشرطة السويدية.

وكان موميكا اعاد الكرة الاسبوع الماضي عندما دنس المصحف امام السفارة العراقية في ستوكهولم بعد حصوله على اذن بذلك من السلطات السويدية.

واوصت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الاسلامي في اجتماعها السابق بمراجعة الاطار الرسمي الذي يربط بين المنظمة واي بلد يسمح بتدنيس المصحف والاساءة للرموز الاسلامية، بما في ذلك تعليق وضع المبعوث الخاص لذلك البلد.

وفيما رحب الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه بالخطوات التي اتخذتها بعض الدول الأعضاء ردا على الاعتداءات على المقدسات الإسلامية في السويد، فقد دعا كافة الاعضاء الى اتخاذ الاجراءات السيادية التي تراها مناسبة للتعبير عن موقفها الرافض لسلوك هذه الدولة.

وشدد طه على اهمية سن قوانين وتشريعات تُجرّم الاعتداء على مقدسات المسلمين، والتي اكد انها "ليست مجرد حوادث إسلاموفوبيا عادية" ولا يمكن تبريرها بحماية حرية التعبير كما تقول السويد.

أبلغت الأمانة العامة ل #منظمة_التعاون_الاسلامي حكومة #السويد بأنها قررت تعليق صفة المبعوث الخاص لمملكة السويد لدى المنظمة وذلك اتساقا مع توصيات البيان الختامي الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد يوم 2 يوليو 2023… pic.twitter.com/8YaJ5Zi8Uj — منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) July 23, 2023

اجتماع طارئ

ياتي ذلك فيما تستعد منظمة التعاون الاسلامي لعقد اجتماع طارئ اخر على مستوى وزراء الخارجية بطلب من العراق.

وكانت وزارة الخارجية العراقية اعلنت في بيان السبت، ان منظمة التعاون الاسلامي ستعقد هذا الاجتماع بطلب من بغداد، ودون ان يحدد موعدا له.

لكن البيان قال انه سيتم خلال الاجتماع بحث تبني اجراءات جماعية لمواجهة ظاهرة الاسلاموفوبيا والتصدي للاساءة للقران والمقدسات، فضلا عن الاستفزاز المتعمد لمشاعر ملياري مسلم حول العالم، إثر ما حصل في السويد وقبلها الدنمارك.

وكان حشد من أنصار رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر قد اقتحم السفارة بعيد فجر الخميس، بعدما اعطت السلطات السويدية الاذن لسلوان موميكا بتدنيس المصحف امام سفارة العراق في ستوكهولم.

واعلنت الحكومة العراقية في بيان حينها ان رئيسها محمد شياع السوداني بسحب القائم باعمال بلاده لدى السويد وطرد السفيرة السويدية رداً على تكرار سماح الحكومة السويدية بتدنيس المصحف والاساءة للمقدسات الاسلامية والرموز العراقية.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد السبت تظاهرات حاشدة على خلفية تدنيس المصحف، فيما قامت قوات الامن باغلاق بمنع وصول المتظاهرين الى سفارات السويد والدنمارك والولايات المتحدة في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة.

وتعرض موقع للمجلس الدنماركي للاجئين في جنوب العراق السبت إلى "هجوم مسلح" تم خلاله احراق الموقع، ودون ان يسفر ذلك عن خسائر او اصابات بشرية بحسب ما افاد المجلس .