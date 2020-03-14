"التعاون الخليجي" تبحث تحدي كورونا.. وإصابات جديدة في قطر والكويت

عقد وزراء صحة دول مجلس التعاون الخليجي السبت، اجتماعا بواسطة الفيديو لبحث خطر تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المنطقة.

وأكدت وزارة الصحة الكويتية أن الاجتماع يعقد في الوقت الحالي عبر الاتصال المرئي بدعوة من الأمين العام لمجلس التعاون، نايف الحجرف، بهدف "مناقشة مستجدات فيروس كورونا".

ونشرت الوزارة صورة تظهر وزراء صحة الدول الأعضاء الست في مجلس التعاون، بمن فيهم وزيرة الصحة القطرية حنان محمد الكواري، وكذلك الحجرف، أثناء مشاركتهم في الاجتماع.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيلها 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أراضيها، مشيرة إلى أن الحالات الجديدة ترتبط بالحالات التي تم اكتشافها سابقا بين العمالة الوافدة ممن هم في الحجر الصحي، وتم إدخال المصابين الجدد الى العزل الصحي التام.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيلها أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بما في ذلك مواطنان سافرا مؤخرا إلى المملكة المتحدة، ومواطن آخر سافر إلى قطر وفرنسا، بالإضافة إلى مقيم يحمل الجنسية الهندية تفاعل مع مصاب آخر عاد من أذربيجان.

وتتصدر قطر قائمة الدول الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا في الخليج مع 337 حالة إصابة، تليها البحرين (189 إصابة) والكويت (104 إصابات) والسعودية (86 إصابة) والإمارات (85 إصابة) وسلطنة عمان (19 إصابة).