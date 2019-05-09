التعديل الثالث في الحكومة الاردنية خلال عام واحد

عدل رئيس الحكومة الاردنية عمر الرزاز على فريقه الوزاري للمرة الثالثة خلال اقل من عام من عمر حكومته وقبيل يوم الخميس الذي يتجمع فيه المحتجون على اداء الحكومة امام مبنى رئاسة الوزراء

وشمل التعديل 8 وزراء، أدوا الخميس اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

ووبموجب التعديل عاد الثمانيني سلامة حماد الى وزارة الداخلية خلفا لسمير مبيضين، ومحمد العسعس وهو مستشار سابق للملك للشؤون الاقتصادية، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي خلفا لماري قعوار ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.

كما شمل التعديل تعيين نضال البطاينة وزيرا للعمل خلفا لسمير مراد، وسعد جابر وزيرا للصحة خلفا لغازي الزبن، وتعيين سامي داوود وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، وياسرة غوشة وزيرة دولة لتطوير الأداء المؤسسي.وتم تغيير حقيبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى غرايبة ليصبح وزيرا للاتصال الرقمي والريادة، كما تم تغيير حقيبة وزير الشؤون البلدية وليد المصري ليصبح وزيرا للإدارة المحلية.

وكان التعديل الثاني في 22 يناير الماضي وشمل أربع حقائب بينها السياحة والتربية بعد استقالة الوزيرين المعنيين إثر رحلة مدرسية أودت بحياة 21 شخصا جلهم تلاميذ، عندما جرفتهم سيول إلى البحر الميت في أكتوبر الماضي.