التلفزيون الإيراني يعلن مقتل 80 جنديا أمريكيا في الهجمات الصاروخية بالعراق

قال التلفزيون الإيراني اليوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 80 “إرهابيا أمريكيا” قُتلوا جراء إطلاق طهران 15 صاروخا على أهداف أمريكية بالعراق مضيفا أنه لم يتم اعتراض أي صاروخ.

ونقل التلفزيون عن مصدر بالحرس الثوري قوله إن إيران عينها على 100 هدف آخر في المنطقة إذا اتخذت واشنطن أي إجراءات للرد. وأضاف أن “أضرارا جسيمة” لحقت بطائرات هليكوبتر أمريكية وعتاد عسكري.

وذكر التلفزيون أن الجيش الإيراني جدد المطالبة بسحب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط، ونقل عن رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية الجنرال محمد باقري قوله في بيان: “الآن وقد أدركوا قوتنا حان الوقت لكي تسحب الولايات المتحدة قواتها من الشرق الأوسط”. (رويترز)