التموين المصرية تمنع 8 ملايين مستفيد من دعم الخبز

حذفت وزارة التموين 8 ملايين مستفيد من دعم الخبز، سعيا منها لحصول المستحقين فقط على المساعدات الحكومية وفق ما بررت مصادر في الاعلام المصري

ونقلت وسائل الإعلام عن وزير التموين المصري علي المصيلحي قوله: كان يوجد لدى الوزارة 79 مليون مستفيد نظريا من الخبز، وكانت البيانات غير مكتملة، وبمجرد تكامل قواعد البيانات والربط مع الرقابة الإدارية بدأت الأرقام تتضح، واكتشفنا أن بعض المواطنين لديهم أكثر من بطاقة وأرقام قومية غير صحيحة ومكررة".

وأشار إلى أن هناك قاعدة بيانات كاملة للمواطنين وذلك لضمان وصول الدعم للمستحقين، وأنه لا يتم حذف أي مواطن من بطاقات التموين إلا بعد التأكد من عدم استحقاقه الدعم.

وأضاف: "مع الحذف وصلنا لـ71 مليون دون أن نؤثر على أي شخص مستحق، وتم توفير الكثير من أموال الدعم المهدرة، وللمرة الأولى أصبح لدى الوزارة قاعدة بيانات سليمة ودقيقة".