التوقيع على 15 اتفاقية تعاون بين مصر والعراق

عقد رئيسا الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ونظيره المصري، مصطفى مدبولي، السبت، مؤتمرا صحفيا، في العاصمة بغداد، عقب التوقيع على عدد من الاتفاقات المشتركة بين البلدين.

ووقعت العراق ومصر، السبت، 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتكول تعاون بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء المصري، لقد تحدثنا عن تفعيل القرارات الصادرة عن القمة الثلاثية التي تمت في الأردن في الـ25 من أغسطس/ آب الماصي بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأكد مدبولي، أنه تم مناقشة تنفيذ عدد من المشروعات في إطار عملية إعادة الإعمار، حيث أبدت مصر استعدادها لتقديم خبراتها كاملة في تنفيذ مشروعات بقطاعات البنية الأساسية، والطاقة، والكهراباء والغاز والإسكان والنقل.

وأشار إلى أنه تم التوافق بين البلدين على استفادة العراق من الخبرة المصرية في إطار النفط مقابل الإعمار.



وتبحث اجتماعات اللجنة، تنفيذ مخرجات القمة الثلاثية، التى انعقدت بين قادة مصر والعراق والأردن في أغسطس الماضي.

الاتفاقات وبرنامج التعاون بين مصر العراق شملت مجالات مختلفة، مثل النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والإعمار والصناعة والتجارة والمالية.

ووقعت وزيرة التعاون الدولي المصري رانيا المشاط، مع وزير العدل العراقي، سالار عبد الستار، مذكرة تفاهم للتعاون والتدريب وتبادل الخبرات في مجال العدل والقضاء، ومع وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري، ومذكرة تعاون بين كل من سوق العراق للأوراق المالية والبورصة المصرية مع المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية، طه أحمد عبد السلام، ووقّع وزير الصحة والبيئة، حسن محمد التميمي، البرنامج التنفيذي الثاني للتعاون الفني في مجال حماية البيئة.

وفي المجال الصحي، تم توقيع مذكرة تفاهم في المجالات الصحية والدوائية والتدريبية، وفي مجال النقل، وقّع وزير النقل العراقي، ناصر حسين بندر ووزير النقل المصري كامل الوزير، اتفاقية النقل البحري

كما وقّعت وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، نازنين محمد وسو، ووزير النقل المصري كامل الوزير، مذكرة تفاهم في مجال الطرق والجسور، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان والتشييد، وقّعها عن الجانب المصري وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، عاصم الجزار

وفي المجال التجاري وقّع وزير التجارة العراقي، علاء أحمد حسن، ووزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، مذكرة تفاهم في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتنظيم المعارض، وفي المجال الصناعي ، وقّع وزير الصناعة العراقي، منهل محمود عبد الرحمن، مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي، وبروتوكول تعاون في مجال مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، ووقّع أيضا، مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، وأخرى في مجال الاستثمار

وتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين اتحاد الصناعات العراقي واتحاد الصناعات المصري ، وقّعه عن الجانب العراقي، رئيس اتحاد الصناعات العراقي علي صبيح علي الساعدي، وعن الجانب المصري رئيس اتحاد الصناعات المصري، محمد زكي السويدي.