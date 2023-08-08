التيار الحر وحزب الله يتفقان على اسم رئيس للبنان

اعلن رئيس حزب التيار الحر جبران باسيل عن اتفاق مبدئي "اولى" مع حزب الله على اسم توافقي لرئيس لبنان

وقال باسيل في مؤتمر صحفي "لا إمكان لانتخاب رئيس للجمهوريّة إلا بالتفاهم، ونعوّل على الحوار اللبناني - اللبناني، ومنذ الأساس قلنا إن البرنامج هو أساس التفاهم".

واعلن باسيل الذي كان يرفض المرشح للمنصب زعيم (تيار المردة) سليمان فرنجية المدعوم من حزب الله عن "إتفاق أولي مع حزب الله على مسار إسم توافقي وتسهيل الإسم مقابل مطالب وطنية".

وقال باسيل ما زلنا في بداية الحوار مع الحزب وتقدّمنا بأفكار ننتظر ردّه عليها" وقال ان المطروح مع الحزب "ليس تراجعاً أو تنازلاً أو صفقة أو "تكويعة" بل عمل سياسي، وما تحدّثنا عنه هو لجميع اللبنانيين وليس للتيار.

ولم يعلن باسيل الذي كان تياره شريكا لحزب الله دفع الرئيس ميشال عون المنتهية ولايته العام الماضي الى سده الحكم، الا ان الخلافات دبت بين الحليفين بعد ان اتجه الحزب الى فرنجية فيما توجه التيار لاختيار جهاد أزعور للرئاسة

ويرى باسيل إنّ "ترشيح فرنجية لا يتناسب مع المشروع الإصلاحي الذي يحتاج إليه لبنان" كما رفض ترشيح قائد الجيش اللبناني جوزيف عون" الذي " لا يتناسب مع متطلّبات المرحلة" الى منصب الرئيس الشاغر منذ 1 نوفمبر العام الماضي

وفشل البرلمان اللبناني عدة مرات التوصل الى اسم توافقي بسبب عدم اكتمال النصاب او حصول ايا من المرشحين الى المنصب