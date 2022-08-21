التيار الصدري: خلافات شديدة داخل "الإطار التنسيقي"

أفاد قيادي مقرب من مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق، بأن "الإطار التنسيقي" يواجه صعوبات في تشكيل الحكومة، وأنه عاجز بسبب الخلافات الشديدة داخل "الإطار".

وأكد القيادي محمد صالح العراقي، اليوم الأحد، أن الكتل الكبرى السنية والكردية وبعض الشيعية، قد وافقت على حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة، وبعض التعديلات الدستورية، مع ضرورة محاسبة الفاسدين.

وقال القيادي المقرب من زعيم التيار الصدري، في بيان، لقد فضحت مخططات "الكتل الفاسدة" أمام الشعب، برفضها المناظرة العلنية التي اقترحها "التيار".

وأشار العراقي، إلى استقالة وزير متهم بالفساد والتستر على الفاسدين، مؤكدا أن "التيار الصدري" ينتظر من هيئة النزاهة محاسبة "رؤوس الفساد الكبيرة" وليس الاكتفاء بفتح "ملفات الفساد البسيطة".

pic.twitter.com/C4fge31Nzr — وزير القائد - صالح محمد العراقي (@salih_m_iraqi) August 21, 2022

مقترح للأمم المتحدة

وكان زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، قد كشف السبت أن التيار قدم مقترحاً للأمم المتحدة لعقد جلسة حوار أو مناظرة علنية تبث مباشرة مع "الفرقاء السياسيين" في العراق.

وأكد في بيان نشره على حسابه عبر "تويتر" أن التيار لم ير "تجاوباً ملموساً منهم"، قائلاً إن "الجواب عن طريق الوسيط جواباً لا يغني ولا يسمن من جوع".

وأضاف: "نرجو من الجميع انتظار خطوتنا الأخرى إزاء سياسة التغافل عما آل إليه العراق وشعبه بسبب الفساد والتبعية".

وأكد الصدر أن التيار لن يعقد حوارات سرية مع أي طرف، قائلاً: "أنا لا أخفي على شعبي شيئاً ولن أجالس الفاسدين ومن يريد السوء أو قتلي أو النيل ممن ينتمي إلينا آل الصدر".

اجتماع الحوار الوطني

وعقد في بغداد الأربعاء الماضي، اجتماع الحوار الوطني الذي دعت إليه الحكومة لحل الأزمة، حيث اتفق المجتمعون على أن حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية جديدة خيار لا بد منه.

كما قضى الاتفاق على تحديد موعد لإجراء الانتخابات سيُتّفق عليه لاحقا بمشاركة التيار الصدري.

واتفقت الأطراف أيضا على ضرورة تأجيل مناقشة آليات تشكيل حكومة جديدة ومفوضية انتخابات جديدة، وتعديل قانون الانتخابات، لا سيما أن هذه المواضيع تقتضي مناقشة وموافقة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على الانضمام للحوار الوطني.

وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء الكاظمي، والرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فضلا عن قادة وزعماء القوى السياسية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، والمبعوثة الأممية إلى العراق هينيس بلاسخارت، في حين غاب عنه مقتدى الصدر الذي يواصل نوابه الاعتصام بالبرلمان.