التيار الصدري يجدد مطالبته القضاء بحل البرلمان العراقي

جدد التيار الصدري العراقي بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الجمعة، مطالبته أعلى سلطة قضائية في البلاد بحل مجلس النواب (البرلمان).

وقال مهند الموسوي المقرب من الصدر مخاطبا المجلس الأعلى للقضاء خلال خطبة صلاة جمعة حضرها الالاف من أنصار التيار الصدري وأقيمت في ساحة محاذية للبرلمان في المنطقة الخضراء ببغداد "إذا كان الحكم بيدكم والقانون تحت سلطتكم والدستور تحت انظاركم تقررون ما تشاؤون".

وأضاف "خذوها نصحية مني: لن نترك حقنا ولو بعد حين".

وكان مقتدى الصدر طالب القضاء في 10 آب/أغسطس، بحلّ البرلمان خلال أسبوع، لكن القضاء اعتبر في وقت لاحق إنه لا يملك هذه الصلاحية.

وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ "بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

ومن المقرر ان تعقد المحكمة الثلاثاء المقبل جلسة للنظر في الدعوى المقدمة من أمين عام الكتلة الصدرية نصار الربيعي.

ولا تزال القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة بعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية.

ويتبادل التيار الصدري وخصومه في الإطار التنسيقي منذ أواخر تموز/يوليو، الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطوّر الأمور إلى عنف.

ويطالب التيار بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يريد الإطار التنسيقي إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، مطالبا بتشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات مبكرة.

ويواصل أنصار التيار الصدري منذ نحو شهر اعتصاما داخل وحول مبنى مجلس النواب، فيما يقيم أنصار الإطار التنسيقي منذ 12 آب/أغسطس اعتصاماً على طريق يؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد.