التيلجرام يعود تدريجيا الى العراق

قالت مصادر عراقية ان تطبيق “التيلجرام” بدا يعود تدريجياً إلى العمل في العراق بعد ان حظرته الحكومة قبل 6 ايام لاسباب وصفتها بـ الامنية

ونقلت مصادر عراقية عن مسؤولين ان “الجهات المعنية في البلاد بدأت برفع الحظر تدريجيا عن تطبيق (التلغرام)، حيث بدأ يعود للعمل لدى الكثيرين من الناس”. كيث من المتوقع أن تصدر الجهات المعنية بيانا رسميا بهذا الخصوص

وكانت الحكومة العراقية قد التزمت الصمت بعد حظر التطبيق، الا ان خرجب وزارة الاتصالات العراقية بعد يومين من الحظر لتتحدث عبر بيان "حجب تطبيق تلغرام جاء بناء على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافا للقانون".

وقالت الوزارة، "أن مؤسسات الدولة، ذات العلاقة، قد طلبت مرارًا، من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي."

وتطبيق تلغرام واسع الانتشار في العراق، حيث تستخدمه خصوصاً منصات إعلامية مقربة من أحزاب موالية لإيران، لنشر الأخبار. وأثار توقّف التطبيق عن العمل غضباً في أوساط تلك المنصات على التطبيق، حيث اعتبرت إحدى تلك القنوات والتي تضمّ أكثر من 330 ألف مشترك، في تعليق التطبيق "تكميماً للأفواه ومصادرة للحريات" وفور الشعور بالحظر شنت الأحزاب السياسية العراقية التي تمتلك منصات على تلغرام، هجومًا على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني متهمة أياه باستخدام الأمر سياسيًا.

كما توجد عشرات القنوات في التطبيق التي توفر طرق احتيالية من أجل قرصنة حسابات الفتيات ومن ثم ابتزازهن.