الثانية خلال ساعات.. تدمير مسيرة مفخخة اطلقها الحوثيون صوب السعودية

بشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلف بعضها خسائر بشرية ومادية.

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن مساء الإثنين، تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية، وهي الثانية خلال ساعات.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، تركي المالكي، في بيان، إن "قوات التحالف تمكنت، مساء الإثنين، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة".

وأضاف أن الطائرة "أطلقتها المليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية للسعودية".

وأعلن التحالف، عبر بيان في وقت سابق الإثنين، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة في الأجواء اليمنية، أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من الحوثيين، الذين يسيطرون بقوة السلاح على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ عام 2014.

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلف بعضها خسائر بشرية ومادية.

وتقول الجماعة اليمنية إن هذه الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ومنذ 2015، ينفذ التحالف، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وخلفت الحرب المستمرة للعام السادس 112 ألف قتيل، بينهم 12 ألف مدني، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدن على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وقال مصدر في مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، للأناضول، إن أطراف النزاع في اليمن تسلمت، الإثنين، نسخة نهائية من مسودة أممية لحل النزاع.