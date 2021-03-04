الثاني خلال ساعات.. تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون صوب السعودية

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الخميس، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية، هو الثاني خلال ساعات.

جاء ذلك في بيان صادر عن التحالف العربي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقال البيان: "تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه (منطقة) جازان (جنوب غربي السعودية)".

وأضاف أن ‏‎"المليشيا الحوثية الإرهابية تواصل محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية". ‎

في وقت سابق الخميس، أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وطائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه السعودية.

وتابع: "نتخذ الإجراءات العملياتية (لم يوضحها) لحمايه المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين حول بيان التحالف حتى الساعة 19:30 ت.غ.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وطائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه السعودية.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

