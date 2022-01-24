الثلوج تعطل الحياة في اسطنبول

اتخذت مدينة اسطنبول اجراءات سريعة منعا لكوارث انسانية في خضم العاصفة الثلجية العنيفة التي تشهدها المدينة والتي ثار فيها المواطنين على والي المدينة علي قايا، مطالبين باقالته

تساقط كثيف للثلوج

وادى تساقط الثلوج بشكل كثيف على مدينة إسطنبول إلى تأثر الحياة بشكل سلبي وتعطل بعض الطرقات جراء الازدحام المروري.

وشهدت إسطنبول، الاثنين، تساقط كثيف للثلوج غطى المدينة إلى رداء أبيض. وتسبب تراكم الثلوج في بعض المناطق إلى ازدحام مروري جعل بعض المارة يختارون إكمال طريقهم مشيًا بدل الانتظار ضمن وسائل النقل العامة.

وفي السياق، أعلنت بلدية إسطنبول، إيواء 1300 مشرد ضمن أبنية وفنادق، ووزعت طعامًا لحيوانات الشوارع في 500 نقطة.

اغلاق مراكز التسوق

وفي وقت سابق أعلن والي إسطنبول علي يرلي قايا، أنه سيجري إغلاق مراكز التسوق في المدينة عند الساعة 19:30 (16:30 ت غ) مساء الإثنين، بسبب التساقط الكثيف للثلوج.

وقال يرلي قايا في تغريدة عبر تويتر: "أعزائي سكان إسطنبول، بسبب تساقط الثلوج بكثافة، والظروف الجوية السيئة في مدينتنا، سيتم إغلاق مراكز التسوق في المدينة عند الساعة 19:30".

وأضاف "أود أن أشكر أبناء مدينتنا على صبرهم وتفهمهم".

يشار إلى أن عمل مراكز التسوق يبدأ العاشرة صباحا، وينتهي العاشرة مساء في حالات العمل الطبيعية.

اغلاق مطار اسطنبول

من جانبها أعلنت الخطوط الجوية التركية، الإثنين، إيقاف رحلاتها الجوية من مطار إسطنبول حتى الساعة الرابعة من فجر الثلاثاء بالتوقيت المحلي بسبب سوء الأحوال الجوية. وأوضح المستشار الإعلامي للشركة يحيى أوستون، عبر تويتر، أنهم ينتظرون بقاء تأثير الأحوال الجوية السلبية لفترة أخرى في إسطنبول.

وقال: "قررنا إيقاف رحلاتنا الجوية من مطار إسطنبول حتى الساعة 4 يوم 25 يناير/ كانون الثاني الجاري (الواحدة تغ) من أجل ضمان سلامة السفر ومنع تضرر مسافرينا".

تساقط كثيف للثلوج

وتشهد إسطنبول هطولًا كثيفًا للثلوج أدى إلى تأثر الحياة بشكل سلبي. والخميس، ذكرت مديرية الأرصاد الجوية، أن الثلوج ستبدأ في إسطنبول اعتبارا من مساء الجمعة، وتشتد وتيرتها السبت والأحد، وتبقى المدينة تحت تأثير الطقس البارد والثلوج حتى الخميس المقبل.

وبدأ تساقط الثلوج على إسطنبول مساء الجمعة، واشتدت وتيرتها ليل السبت- الأحد، وسط تدني درجة الحرارة إلى تحت الصفر.