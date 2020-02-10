الثلوج تغزو الشرق الأوسط

أعلنت مراكز الأرصاد الجوي أن الحوض الشرقي تأثّر بالمنخفض الجوي "كريم" "KARIM" مع استمرار انخفاض درجات الحرارة وتساقط للأمطار والثلوج.

ففي لبنان هطلت الثلوج على المرتفعات الجبلية مع أمطار غزيرة في مناطق مختلفة. حيث وصلت درجات الحرارة هناك الى ما دون الصفر.

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد في السعودية تأثير كتلةٍ هوائية باردة إلى شديدةِ البرودة، على معظم مناطق المملكة. وتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك تشمل اللوز وعلقان والظهر.

وتتأثر فلسطين بكتلة هوائية أكثر برودة، تتسبب في انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من معدلها السنوي العام بحدود تسعِ درجات مئوية وفق الأرصاد الجوية. كما تواصل درجات الحرارة انخفاضها في معظم المحافظات الأردنية.

وستكون أقل من معدلاتها السنوية بحوالي ستِ درجات حسب دائرة الأرصاد الجوية.

وفي الاردن، حيث تسبب تأخير الدوام الرسمي في المدارس والجامعات بالاضافة الى المؤسسات في القطاعين العام والخاص خوفا من الانجماد الى ازمة في شوارع العاصمة عمان وازدحاما غير مسبوقا