"الثوري الإيراني" يشيع قيادي لقي مصرعه في سورية

كانت مدينة "مشهد" الإيرانية شيعت القيادي "زنالي علي زاده" في ميلشيا "فاطميون"

شيعت ميليشيا "الحرس الثوري الإيراني" أحد قادتها، أمس الجمعة، في مدينة "مازندران" الإيرانية، قُتِل في وقت سابق خلال المشاركة في قتل الشعب السوري إلى جانب النظام في سوريا.

وكشف موقع "دفاع برس" عن اسم القيادي في الحرس الثوري الإيراني، وهو "سيد جواد أسدي" الذي قُتِل في بلدة "خان طومان" بريف حلب الجنوبي، عقب معارك ضارية دارات مع "جيش الفتح" منتصف العام ٢٠١٦.

وزعم الموقع إن القيادي كان في مهمة للدفاع عن مقام حضرة زينب، وتم اكتشاف الجثة من خلال فحص الحمض النووي، وهذا ما درجت على قوله إيران لتبرير سبب وجود عناصرها في سوريا.

وكانت شيعت مدينة "مشهد" الإيرانية القيادي "زنالي علي زاده" في ميلشيا "فاطميون" التابعة للحرس الثوري الإيراني، في السابع من شهر آذار الجاري، والذي قُتِل في وقت سابق في بصر الحرير جنوب في سوريا.