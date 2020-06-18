الثوري الإيراني يوقف سفينتي صيد في المياه الإقليمية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الأربعاء، توقيف سفينتي صيد ترولة في مياه جابهار وكنارك الإقليمية.

وقالت العلاقات العامة للقوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، إن "وحدة الإمام علي البحرية التابعة لسلاح البحر للحرس الثوري، أوقفت سفينتي صيد ترولة كانتا قد رستا في مياه جابهار وكنارك الإقليمية وارتكبتا مخالفة سافرة بدخولهما منطقة الـ12 ميل، وكانتا تمارس صيد الترولة المحظور في المنطقة المخصصة للصيادين المحليين"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف البيان أنه "تم توقيف هاتين السفينتين ضمن عملية استشراف للتعبئة البحرية وعناصر مقر الإمام علي البحري، تنفيذا لحكم قضائي صادر من نيابة كنارك إثر احتجاج الصيادين المحليين في المنطقة".

وكانت هاتان السفينتان تحملان أكثر من 80 طنا من مختلف أنواع الأسماك، وقد تم نقلهما إلى مرسى مقر الامام علي البحري التابع لسلاح البحر للحرس الثوري، لاتخاذ الإجراءات القانونية..

وكانت إيران، أعلنت مؤخرا، أن قواتها البحرية أوقفت سفينة أجنبية في مياه الخليج، بتهمة تهريب وقود، واحتجاز 12 بحارا من الجنسية الفلبينية.

ونقل التلفزيون الإيراني، إن "إيران توقف سفينة تهريب وقود تحمل 283 ألف و900 لتر من الوقود المهرب عند سواحلها"، مضيفا أنه "تم اعتقال من كان على متن السفينة، وهم 12 شخصا من الجنسية الفلبينية، ويتم التحقيق معهم لتقديهم إلى القضاء​​​".