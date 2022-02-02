الجامعة العربية تبحث إمكان عودة سوريا الشهر المقبل

يبحث اجتماع وزاري عربي يعقد مطلع الشهر المقبل أمكان عودة سوريا الى الجامعة العربية، بحسب ما اعلنه الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط الأربعاء.

وقال أبو الغيط لقناة ”المملكة“ خلال زيارة الى الاردن إن ”اجتماعا وزاريا عربيا سيعقد مطلع الشهر المقبل لبحث إمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية“.

وقررت الجامعة بعد نحو ثمانية أشهر من بدء الاضطرابات في سوريا، تعليق عضوية هذا البلد مع فرض عقوبات سياسية واقتصادية عليه، مطالبة الجيش السوري بـ“عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين المناهضين للنظام“.

ويدور جدل حاليا بشأن عودة سوريا إثر الانتصارات العسكرية للجيش السوري الذي استطاع استعادة مناطق كبيرة من المسلحين الجهاديين والمعارضين بدعم من حليفيه الروسي والإيراني. وهناك انقسام بين الدول العربية في هذا الشأن.

وقال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في كانون الثاني/يناير 2019، إن ”المكان الطبيعي“ لسوريا هو داخل جامعة الدول العربية.

كما دعا العراق ولبنان إلى عودة سوريا إلى الجامعة فيما أعادت الإمارات عام 2018 فتح سفارتها في دمشق، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية منذ 2012.

وبدوره حافظ الأردن على علاقاته الدبلوماسية مع سوريا وأعاد فتح الحدود بين البلدين.

لا موعد بعد للقمة

وقال الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي مطلع 2019 إنه ”لا يوجد توافق عربي حول مسألة إعادة النظر بشأن قرار تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية“.

وبحث أبو الغيط ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الأربعاء في عمان ”جهود إيجاد حلول للأزمات في سوريا واليمن وليبيا ودعم العراق ولبنان“ حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية.

كما تم خلال اللقاء بحث ”سبل تفعيل آليات العمل العربي المشترك“ حيث أكد أبو الغيط والصفدي ”ضرورة تضافر الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل الدور العربي الجماعي في جهود حل الأزمات لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة“.

من جانبه، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال استقباله أبو الغيط ”ضرورة تنسيق وتوحيد مواقف الدول العربية لمواجهة مختلف التحديات“، مشيرا إلى ”أهمية دور جامعة الدول العربية بهذا الخصوص“.

ومن جانب آخر، أكد أبو الغيط لقناة ”المملكة“ أنه ”لم يحدد (بعد) موعد القمة العربية المقبلة التي ستعقد في الجزائر“.

وتقرر إرجاء القمة الدورية السنوية لجامعة الدول العربية على مستوى القادة والتي كان مقررا انعقادها في 22 آذار/مارس بالجزائر، بسبب وباء كوفيد-19، وهو التأجيل للعام الثالث على التوالي.

وعقدت القمة السنوية الأخيرة لجامعة الدول العربية على مستوى القادة في آذار/مارس 2019 في تونس، وتم إلغاء نسختي 2020 و 2021 بسبب كوفيد-19.