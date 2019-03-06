الجامعة العربية توقع اتفاقية لمراقبة رئاسيات الجزائر

اجتماع لجامعة الدول العربية

وقعت الجامعة العربية والجزائر، الأربعاء، اتفاق بعثة مراقبي الأمانة العامة للجامعة للانتخابات الرئاسية المقررة بهذا البلد، في أبريل/نيسان المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال أمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، بمقر الأمانة العامة للجامعة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقالت الجامعة، في بيان، إن “مهمة بعثة المراقبين، والتي تتكون من موظفين تابعين للأمانة العامة للجامعة، تشمل ملاحظة العملية الانتخابية، واستخدام المرشحين لوسائل الإعلام العامة، ومسار الحملات الانتخابية والاقتراع”.

كما تشمل أيضا حضور عمليتي فرز النتائج والإعلان عنها، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال.

وتقدم 15 مرشحا محتملا، بينهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لانتخابات الرئاسة الجزائرية بعد انتهاء الآجال القانونية للترشح منتصف ليلة الأحد الإثنين، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء المحلية الرسمية.

وحسب مراقبين تعد هذه الإنتخابات محسومة سلفا لبوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ العام 1999، ويحظى بدعم عدة أحزاب ومنظمات.

وتشهد البلاد حراكا شعبيا، ودعوات لتراجع بوتفليقة عن الترشح، شاركت فيه عدة شرائح مهنية، من محامين وصحفيين وطلبة فيما طالبت قوى معارضة بتأجيل الانتخابات المقررة في 18 أبريل/ نيسان المقبل