الجامعة العربية والاتحاد الاوروبي يرفضان "الحكم الذاتي" جنوبي اليمن

أعلنت جامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي الإثنين، رفضهما إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، حكما ذاتيا على جنوبي اليمن.

واعلن المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ العامة السبت، وتدشين ما أسماها "الإدارة الذاتية للجنوب".

وقالت الجامعة العربية في بيان "وحدة الأراضي اليمنية تُعد حجر الزاوية في موقفها من الأزمة في البلاد".

ودعت جميع الأطراف إلى "العمل سريعاً على تسوية الأزمة الرئيسية مع الحوثيين بدلاً من فتح جبهات جديدة"، ومؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة الإلتزام باتفاق الرياض الذي يضع خريطة طريق لتسوية الأوضاع في الجنوب.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي الإثنين، رفضه إعلان "المجلس الانتقالي الجنوبي" حكما ذاتيا جنوبي اليمن، محذرًا من تداعياته على جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام.

وفي تصريح صحفي ببروكسل، قال المتحدث باسم إدارة الشؤون الخارجية الأوروبية، بيتر ستانو، إن إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية للجنوب "سيجلب مشاكل وعوائق أمام جهود الأمم المتحدة في التوصل إلى السلام والاستقرار في اليمن".

وأضاف: "هناك اتفاق تم التوصل إليه في نوفمبر (تشرين أول الماضي) بالسعودية، ويساعد على خفض التصعيد في اليمن".

ولم يتم تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، ويتبادلان اتهامات بالمسؤولية عن هذا الوضع.

ودعا ستانو الحكومة اليمنية وجميع الأطراف إلى تطبيق كافة شروط اتفاق الرياض.

وعقب ساعات من إعلان المجلس الانتقالي حكمًا ذاتيًا في الجنوب، أعلنت 6 محافظات يمنية جنوبية من أصل 8، رفضها لهذا الإعلان، وتمسكها بالولاء للسلطة الشرعية وللرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي.

وبجانب هذا الصراع، يعاني اليمن من حرب مستمرة منذ 6 سنوات بين القوات الموالية للحكومية ومسلحي جماعة "الحوثي" المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، التي تتصارع مع المملكة على النفوذ في عدد من الدول العربية.

