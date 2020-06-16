الجامعة تدين التدخل التركي الايراني في الشوؤن العربية

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أن على تركيا إيقاف تدخلاتها في دول المنطقة، قائلاً " تركيا وإيران لا تراعيان مبادئ حسن الجوار مع الدول العربية، وتذكيان نار الفتنة والخلاف.

كما شدد في حوار مع وكالة الأنباء المصرية الرسمة أن تدخل تركيا وإيران في الشأن العربي يجب أن يتوقف.

إلى ذلك، أكد أن التدخل التركي في ليبيا وسوريا والعراق واستجلابها لمقاتلين وإرهابيين أجانب إلى الأرضي الليبية مرفوض ومدان عربيا.

واعتبر أن تركيا تختبئ وراء اتفاقها مع حكومة الوفاق الليبية لتحقيق مصالح اقتصادية وسياسية وعسكرية، مضيفا أن طهران وأنقرة تستغل الأزمات لدعم الميليشيات

المرتزقة عن طريق تركيا

يشار إلى أن تركيا، وعلى الرغم من الجهود الدولية والأممية الساعية مؤخراً إلى إعادة الحياة إلى المفاوضات بين الأطراف الليبية، تواصل نقل المرتزقة والسلاح إلى ليبيا.

فقد أفاد مصدر مطلع في مطار مصراتة بوصول طائرة من تركيا تحمل على متنها 134 مقاتلاً سورياً.يذكر أن المرصد السوري لحقوق الانسان كان أفاد في آخر إحصاء له بأن عدد المرتزقة الذين نقلتهم تركيا إلى طرابلس فاق الـ 11 ألف، فيما يتواجد المئات أيضا في معسكرات تدريب في تركيا.