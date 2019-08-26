غارات اسرائيلية تستهدف موقعا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة بلبنان

الهجمات جرى شنها بطائرات مسيرة لم تؤد إلا إلى خسائر مادية فقط دون وقوع ضحايا.

قال مصدر أمني وصحيفة النهار اللبنانية إن إسرائيل شنت غارات جوية على موقع عسكري تابع لجماعة فلسطينية في لبنان قرب الحدود السورية في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين.

وقال المصدر والصحيفة إن الموقع تابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة وإن الهجوم لم يسفر عن سقوط أي جرحى.

وقال مسؤول من الموقع الفلسطيني في بلدة قوسايا إن الهجمات استهدفت الموقع ولم تؤد إلا إلى خسائر مادية فقط دون وقوع ضحايا. وذكرت النهار أن نيران مضادة للطائرات أطلقت من الموقع.

وقال أبو محمد للنهار إن طائرات مسيرة استهدفت أحد مواقعهم بثلاثة صواريخ صغيرة مشيرا إلى عدم وقوع ضحايا.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي لرويترز "لا نعلق على تقارير خارجية".

ولم يتسن الاتصال بالجيش اللبناني للتعليق.

