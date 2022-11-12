الجبير: السعودية قادرة على إبهار العالم في مجال الطاقة

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن بلاده لديها 17 مبادرة في مجال الطاقة المتجددة لحماية البيئة، وأنها قادرة على زراعة وإنتاج المنتجات الهيدروكربونية، وأن المملكة، قادرة على إبهار العالم في مجال الطاقة، من خلال الأهداف والغايات التي تستطيع تحقيقها.

وأشار مبعوث شؤون المناخ في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، إلى ضرورة تعاون المجتمع الدولي، للتصدي إلى تغير المناخ.

وشدد الجيير على أن "لدى المملكة أهداف وغايات نستطيع تحقيقها لنبهر العالم في مجال الطاقة".

وقال الجبير، في جلسات اليوم الثاني من منتدى مبادرة السعودية الخضراء، في مؤتمر المناخ (كوب 27) بمدينة شرم الشيخ المصرية: "لدينا مسؤولية الاهتمام بالتغير المناخي كدولة مصدرة للبترول لحماية أبنائنا في المستقبل".

فيديو | مبعوث المملكة لشؤون المناخ عادل الجبير: السعودية لديها القدرة على زراعة وإنتاج المنتجات الهيدروكربونية بهدف التغلب على التلوث#الإخبارية#منتدى_مبادرة_السعودية_الخضراء#SaudiGreenInitiative pic.twitter.com/CFz8mDhRrD — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2022

وتهدف المملكة، عبر مبادرة السعودية الخضراء، إلى زراعة 10 مليارات شجرة في مختلف مناطق البلاد، خلال العقود المقبلة، وكذلك رفع نسبة المناطق المحمية إلى ما نسبته 30%، والعمل على تخفيض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030، بمقدار 278 مليون طن سنوياً.

وتعمل السعودية، على برنامج ضخم لزراعة الأشجار في المنطقة يعد الأكبر في العالم، ويهدف إلى زراعة 50 مليار شجرة، كما أن المملكة قد دعت في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، الى تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10% من الإسهامات العالمية.