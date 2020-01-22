الجبير للاوربيين: السعودية ليست جمهورية موز

اكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير في لقاءه بأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، إن بلاده "دولة ذات سيادة ولا تقبل أن تحاضروا عليها".

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن الجبير تشديده في معرض دعوته البرلمانيين الأوروبيين إلى التوقف عن انتقاد قضاء المملكة، على أن السعودية ليست "دولة من دول جمهوريات الموز".

ولفت الوزير السعودي الانتباه إلى أن الكثير من المعلومات المنتشرة عن السعودية مبنية على الشائعات.

وذكرت الصحيفة أن نقاشا جرى بين الجبير والنواب الأوروبيين، تطرق إلى عدة ملفات منها حقوق الإنسان.

ونقل عن الوزير السعودي في هذا السياق تأكيده، أن بلاده "لا تتلقى أي درس من أحد، ولا تعطي دروسا لأي أحد، وإنما نحن أصدقاء وحلفاء، ولكن لا يمكن محاكمة دولة ذات سيادة بدون معلومات ومعطيات كافية".