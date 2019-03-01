الجبير يزور باكستان حاملًا رسالة من ولي العهد السعودي

قال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، الخميس، إن وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير، سيزور بلاده حاملًا رسالة “مهمة” من ولي العهد محمد بن سلمان.



وأوضح قريشي، في تصريح أوردته صحيفة “داون” الباكستانية الناطقة بالإنجليزية، أنه “تحدثت إلى وزير الخارجية السعودي الليلة الماضية، وأعرب عن رغبته في زيارة باكستان”.



وأضاف الوزير الباكستاني أن الجبير “سيزور باكستان اليوم (الخميس) حاملًا رسالة هامة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”، دون تفاصيل عن محتواها.



وتأتي زيارة الجبير لباكستان عقب نحو 10 أيام على زيارة ولي العهد السعودي للعاصمة الباكستانية إسلام آباد، ضمن جولة آسيوية شملت الصين والهند.



وخلال الأيام الأخيرة، تصاعد التوتر بين الهند وباكستان، إثر هجوم استهدف دورية في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، المتنازع عليه مع باكستان، التي نفت علاقتها بالهجوم.



وأسفر الهجوم في 14 فبراير/ شباط الجاري، عن مقتل 44 جنديا هنديا، وإصابة 20 آخرين.



وأمس الأربعاء، أعلن الجيش الباكستاني أسر طيار بعد إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الهندي، اخترقتا المجال الجوي للبلاد.



وتطلق إسلام آباد على الجزء الخاضع لسيطرتها من الإقليم “آزاد كشمير”، فيما تطلق نيودلهي على الشطر الذي تسيطر عليه من الإقليم “جامو وكشمير”.



وخاض البلدان ثلاث حروب منذ الاستقلال عن بريطانيا في 1947 و1965 و1971.

الأناضول