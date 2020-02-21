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الجراد يصل قطر والحكومة تحذر من اكله

منشور 21 شباط / فبراير 2020 - 06:30
ضرورة إبلاغ وحدة مكافحة الآفات الزراعية بإدارة الشؤون الزراعية
ضرورة إبلاغ وحدة مكافحة الآفات الزراعية بإدارة الشؤون الزراعية

دعت وزارة البلدية والبيئة القطرية، المواطنين والمقيمين إلى عدم تناول الجراد الذي تم رصده بمناطق مختلفة من البلاد.

وقالت الوزارة إنها تجري العمليات اللازمة ضمن جهود لجان الرصد والمكافحة التي تقوم برصد واستكشاف أسراب الجراد الصحراوي.

كما طالبت الوزارة القطرية في الوقت ذاته، أصحاب المواشي بضرورة مراقبة حيواناتهم والحرص على عدم تناولها للنباتات البرية خاصة في منطقة الدحيليات بجانب كلية أحمد بن محمد العسكرية، نظرا لعمليات المكافحة بهذه المنطقة.

وأوضحت الوزارة أنه يتم بصفة دورية إعداد سيناريو محاكاة لأعمال الرصد والمكافحة للجراد، مؤكدة أن فرق الرصد والتجهيز تتابع منذ يوم الأربعاء، تحركات الجراد بالمنطقة.

وبينت أنه تمت توعية أصحاب المزارع وعموم الجمهور عبر مواقع الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي، بضرورة إبلاغ وحدة مكافحة الآفات الزراعية بإدارة الشؤون الزراعية، في حال مشاهدة أي أسراب من الجراد، وذلك بالتواصل على أرقام هواتف مخصصة لهذا الغرض.

وأفادت وزارة البيئة بأنها أعدت خطة عمل وأنشأت غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة، مضيفة أنه قد تم توزيع فرق عمل مزودة بالآليات والتجهيزات اللازمة على مختلف المناطق، لمكافحة الجراد الصحراوي، وخاصة في مناطق أبوسمرة والشيحانية والشمال والوكرة.


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