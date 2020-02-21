الجراد يصل قطر والحكومة تحذر من اكله

دعت وزارة البلدية والبيئة القطرية، المواطنين والمقيمين إلى عدم تناول الجراد الذي تم رصده بمناطق مختلفة من البلاد.

وقالت الوزارة إنها تجري العمليات اللازمة ضمن جهود لجان الرصد والمكافحة التي تقوم برصد واستكشاف أسراب الجراد الصحراوي.

كما طالبت الوزارة القطرية في الوقت ذاته، أصحاب المواشي بضرورة مراقبة حيواناتهم والحرص على عدم تناولها للنباتات البرية خاصة في منطقة الدحيليات بجانب كلية أحمد بن محمد العسكرية، نظرا لعمليات المكافحة بهذه المنطقة.

وأوضحت الوزارة أنه يتم بصفة دورية إعداد سيناريو محاكاة لأعمال الرصد والمكافحة للجراد، مؤكدة أن فرق الرصد والتجهيز تتابع منذ يوم الأربعاء، تحركات الجراد بالمنطقة.

تتواصل جهود فرق مكافحة #الجراد_الصحراوي بعدد من المناطق التي شهدت انتشارا له منذ أمس، وتعمل الفرق وفقا لخطة عمل تهدف لمحاصرة الأسراب ومكافحتها بأسرع وقت ممكن، وقد أثمرت نتائج إيجابية لحد الآن، والوضع بمختلف المناطق جيد ومطمئن.#البلدية_والبيئة #قطر #Qatar pic.twitter.com/xlgIwWIeK1 — وزارة البلدية والبيئة | MME (@albaladiya) February 21, 2020

وبينت أنه تمت توعية أصحاب المزارع وعموم الجمهور عبر مواقع الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي، بضرورة إبلاغ وحدة مكافحة الآفات الزراعية بإدارة الشؤون الزراعية، في حال مشاهدة أي أسراب من الجراد، وذلك بالتواصل على أرقام هواتف مخصصة لهذا الغرض.

🎥 وزارة #البلدية_والبيئة: نطمئن المواطنين والمقيمين بخصوص ظاهرة انتشار #الجراد_الصحراوي بأن الجهات المعنية تقوم بتنفيذ حملات منظمة لمكافحته وفقا لخطة عمل محكمة تنفذها فرق ميدانية بمختلف المناطق، ونشكر الجمهور الكريم على تعاونه معنا في رصد أسراب الجراد والتبليغ عنها.#قطر #Qatar pic.twitter.com/4XejxQEX6g — وزارة البلدية والبيئة | MME (@albaladiya) February 21, 2020

وأفادت وزارة البيئة بأنها أعدت خطة عمل وأنشأت غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة، مضيفة أنه قد تم توزيع فرق عمل مزودة بالآليات والتجهيزات اللازمة على مختلف المناطق، لمكافحة الجراد الصحراوي، وخاصة في مناطق أبوسمرة والشيحانية والشمال والوكرة.